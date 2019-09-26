網友PO出對面病床的夫妻對話。(截自臉書爆怨公社)

一名妻子剛動完手術，不但手腳都不能動，因沒辦法起身上廁所，需要包尿布，沒想到先生看到後非但沒有幫忙，甚至撂下狠話，被對面床的人聽到PO網，大嘆「嫁錯人」！

網友在臉書《爆怨公社》發文指出，在病房聽到對面夫妻的對話，太太因為剛做了心導管手術，沒辦法起身上廁所，需要要包尿布，沒想到請先生幫忙的時候，夫竟只回三個字「我不會」，最後護理師主動幫忙才解決。

網友PO出夫妻對話如下：

老婆：「你以前都沒包過小孩的嗎？」

老公：「妳什麼時候有看過我幫小孩包尿布？」

老婆：「沒吃過豬肉也看過豬走路，你沒看過我包嗎？」

老公：「沒有，誰會去看這個」

原PO聽到這段對話後傻眼，在臉書酸爆「不會包很驕傲嗎？我爸都會幫小孩包尿布了，還好我老公會幫我包」。貼文曝光後引起網友狂罵，紛紛留言「老婆都這樣了還不願意做」、「包1次不會，包5次就會了」、「那老婆真可憐」、「如果是我，我會很傷心」、「老公講這種話真的很不行」、「嫁錯人」。

(中時電子報)