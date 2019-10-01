宜蘭南方澳跨港大橋今早驚傳坍塌，當時一輛油罐車正在過橋，瞬間隨著橋面墜落；另有3艘漁船遭壓毀，多名外籍漁工受困。現場目前仍在緊急搶救中，但PTT上竟有鄉民扯到「現任宜蘭縣長為中國國民黨籍的林姿妙」，遭其他鄉民痛批圍剿。
PTT鄉民熱烈討論南方澳大橋坍塌消息，但竟有人推文：「現任宜蘭縣長為中國國民黨籍的林姿妙」，遭其他鄉民痛批，「關現任縣長毛事啊 又不是他蓋的」、「1999年縣長 DPP新潮流的劉守成」、「游鍚堃任內發包,劉守成割稻尾」、「這20年都是DPP執政吧」、「1450不要再丟臉了 先扯KMT 發現逆風再說不要扯政治 笑死人」。
另有人發文痛批「我看八卦（只PTT八卦版）真的是有病 消息出來我看推文沒人在關心傷亡情況 整串都在戰政治，先問哪個黨要負責 橋斷掉的原因都還不知道是要抓鬼來負責膩拉」。網友也紛回：「1450有業績壓力，不要怪他們」、「歡迎來到鬼島」、「1450 蟑螂盤據的地方能期待什麼」、「一直扯政治的人真的很可悲」、「阿就有一群人一出事就很開心的妙妙 妙妙的洗呀 可悲」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。