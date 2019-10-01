立刻有網友貼出南方澳大橋興建時的縣長是民進黨籍。（截自PTT）

宜蘭南方澳跨港大橋今早驚傳坍塌，當時一輛油罐車正在過橋，瞬間隨著橋面墜落；另有3艘漁船遭壓毀，多名外籍漁工受困。現場目前仍在緊急搶救中，但PTT上竟有鄉民扯到「現任宜蘭縣長為中國國民黨籍的林姿妙」，遭其他鄉民痛批圍剿。

PTT鄉民熱烈討論南方澳大橋坍塌消息，但竟有人推文：「現任宜蘭縣長為中國國民黨籍的林姿妙」，遭其他鄉民痛批，「關現任縣長毛事啊 又不是他蓋的」、「1999年縣長 DPP新潮流的劉守成」、「游鍚堃任內發包,劉守成割稻尾」、「這20年都是DPP執政吧」、「1450不要再丟臉了 先扯KMT 發現逆風再說不要扯政治 笑死人」。

另有人發文痛批「我看八卦（只PTT八卦版）真的是有病 消息出來我看推文沒人在關心傷亡情況 整串都在戰政治，先問哪個黨要負責 橋斷掉的原因都還不知道是要抓鬼來負責膩拉」。網友也紛回：「1450有業績壓力，不要怪他們」、「歡迎來到鬼島」、「1450 蟑螂盤據的地方能期待什麼」、「一直扯政治的人真的很可悲」、「阿就有一群人一出事就很開心的妙妙 妙妙的洗呀 可悲」。

(中時電子報)