立法院長游錫堃宣布要購買200瓶澳洲葡萄酒支持人權，網暴怒轟：我的納稅錢給你買酒？(圖/翻攝自游錫堃臉書)

近來大陸與澳洲的外交關係緊張，進而影響兩國間的貿易，日前陸方對澳洲葡萄酒課徵200%的反傾銷稅，引發世界各地的民主國家發起「買葡萄酒、挺澳洲」的活動；日前立法院長游錫堃宣布，立院將添購2百多瓶澳洲葡萄相挺。這個宣言卻引發大批網友不滿。

在大陸宣布將對澳洲葡萄酒課徵高額關稅後，游錫堃在4日於臉書中發文表示，國會將添購澳洲葡萄酒，支持澳中、捍衛人權，並具體說要買2百多瓶、響應國際支持，表示這些酒將會作為近期接待禮賓用酒，將邀請各界一同來支持澳洲。

游錫堃這則貼文把網友氣瘋了，狂罵「更多酒駕發言人？」、「太過北七了，不知道該怎麼評論」、「200支是能撐三小，想喝還要找理由」、「誰出錢？納稅人？」、「用你我的納稅錢買酒喝啊」、「開統編買嗎?」、「立法院是不是錢太多？廢到笑！」

對此立法院指出，以往立院都會固定購買美國加州的葡萄酒做使用，游錫堃這項添購決定將不會影響現有的採購方式。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

(中時新聞網)