網路上盛傳越南妹很正、很漂亮，其實這傳聞很早就已被證實，外籍新娘也在台履見不鮮。近日友網友分享他去越南出差時，聽聞當地OL的擇偶條件，瞬間發現在台灣很多人都有到達這標準值。他透露，「越南OL希望找薪水有2000萬越南頓的男人當老公」，經過換算約等於新台幣27K！網友一聽人聲彷彿充滿希望，掀熱烈討論，準備「一起揪團去越南囉」！

越南老婆買的到，那「把」到一個越南妹有什麼條件嗎？（摘自PTT）

越南老婆買的到，那「把」到一個越南妹有什麼條件嗎？剛好友PTT網友近期出差去越南，聽到當地越南女性OL（辦公室小姐）對結婚對像的期望為2000萬越盾薪水，經過換算下來後，約為新台幣27K左右的薪水，他頓時感到震驚，於是發文以「越南妹擇偶標準是月薪NT27k以上？」為題，詢問網友台灣人是不是能開心了，表示以這標準，PTT上的鄉民應該都能達到吧？

此篇文一出造成熱議，網友彷彿見到希望，人生轉成了彩色，認為一樣薪資兩樣情，紛紛表示該衝一波了！「我81K 我要包三個」、「在台灣37k我也夠，哪裡報名？」、「我決定要去越南當王了」、「我薪水是這個三倍，可以包養三個大奶妹嗎」、「各位肥宅還不快去拯救越南OL」

圖為越南知名火辣女星鄧玉貞，激似昆凌。（摘自鄧玉貞IG）

不過也有網友認為這是以當地越南人的消費水準來判定的，不然台灣人過去的薪水一定都能達到。另外也有網友覺得並不是如此，他透露，「胡志明市的平均薪資7K，她要求27K；在台灣普遍薪資3萬下，跟台女也要求10萬是差不多的。」台灣人對越南妹真的充滿很多幻想，到底27K有沒有辦法在越南稱王，你可以去試試看！

(中時電子報)