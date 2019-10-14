(11:36更新)四天國慶連假發生兩起外送員車禍死亡，美食外送勞動員者工作權益引發外界關心，勞動部長許銘春表示，今天內將針對國內兩家最大的外送平台foodpanda、Uber Eats完成勞動檢查，確認平台和外送員間到底是僱傭還是承攬關係，同時啟動專案調查，一周內和金管會討論，讓所有外送員都加保意外保險，並預計兩週內完成國內共七家平台勞動檢查。

國內包含foodpanda、Uber Eats、foodomo、Deliveroo等共七家外送平台，此外加上麥當勞、必勝客等業者，高達8萬多人從事機車美食外送工作，外送業者騎車穿梭大街小巷，工作風險高，但前三家業者宣稱和外送員之間關係為承攬，另外4家的業者與外送員都是僱傭關係。

勞動部長許銘春今天立法院衛環委員會備詢，多名立委關心兩名外送員之死，許銘春表示，今天將由職安署會同地方勞檢機關前往foodpanda和Uber Eats認定是否為僱傭關係，她強調，雖業者宣稱自己與外送員都是承攬關係，但是關係「絕對不是業者說了算」，今天檢查只要部分符合任一項從屬性就會認定為僱傭。

王育敏質疑，美食外送員已經成勞動孤兒，很多平台業者「拚限時」，讓外送員工作更辛苦勞基法都沒辦法保障他們，質疑新興行業已經存在很久，勞動部卻一直沒有相關保障，有多少人投入勞動部卻完全不清楚。

蔣萬安則質疑，平台業者有沒有針對外送過程風險給予保障？萬一認定後，業者還堅持是承攬怎麼辦？

許銘春當場承諾，今天除了完成兩家業者進行檢查，兩週內也將針對國內共七家外送平台進行基本勞動檢查，先確認平台和其外送員之間僱傭還是承攬關係，以及與平台合作的人數問題，統計具體人數以及釐清全職或兼職人數，確認雇主是否為外從人員保勞健有沒有參加職業工會。

此外，一週內會和金管會就保險議題研議，讓外送員意外險，營業機車的保險有明確保障

勞動部勞動司長王厚偉表示，外送員和平台關係若是僱傭關係，那外送員就適用勞基法，可依照職災給予相關保險補償。若是承攬，則可根據，《職安法》第26、27條規定，業者沒有事先告知安全衛生規定事項，可以罰3萬至15萬元。不過外送員在經濟上多半是弱勢，應此只要有一項符合，就會傾向認定為僱傭關係。

(中時 )