余苑綺近日才剛生下小兒子，無奈昨日驚傳直腸癌復發的消息，母親李亞萍方才淚崩證實。復發消息一出，引發外界擔心難道是懷孕期間更容易會癌症復發？婦產科醫師表示，懷孕期間並不會使得癌況更嚴重，但是懷孕期間腸子會受到胎兒擠壓，比較難靠大腸鏡檢查。
余苑綺上週產下第二胎，寶寶就被診斷出有心臟方面的問題，沒想到昨日驚傳她直腸癌復發的消息。根據TVBS報導，婦產科醫師尹長生表示，媽媽懷孕時常會有便血、拉肚子便秘，甚至腸胃不好的情況，因此會讓很多人以為上述狀況只是因為正常懷孕時就會引起的，不會多聯想至癌症。
尹長生強調，但是如果懷孕的媽媽發現便血的狀況以經出現了有一段時間的話，或是大號有黏液，就要趕快請腸胃科醫師與自己的婦產科醫師會合診斷一下。
而余苑綺懷孕狀況，和癌症復發沒有直接影響，尹長生認為主因是身體過勞和營養不足。三總腸胃科主任施宇隆也認為，懷孕期間更容易會癌症復發的說法，這可能沒有臨床證據。
(中時電子報)
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