從美國媒體引述消息指伊斯蘭國首腦巴格達迪（Abu Bakr al－Baghdadi）在美軍事行動中死亡，到川普親自宣布證實巴格達迪自爆身亡，中間間隔了8小時，其中有部分時間是在進行遺體DAN鑑定，不過根據最新消息，美方能確認遺體就是巴格達迪本人，竟然靠的是庫德族間諜偷來的一條內褲。

英國《衛報》（The Guardian）報導，庫德族為首「敘利亞民主力量」（Syrian Democratic Forces，SDF）表示，美軍追捕巴格達迪行動成功，庫德族扮演了重要角色，包括在巴格達迪身邊決策圈內安插一名間諜，成功偷走巴格達迪的內褲，以便進行DAN鑑定，另外也協助美軍找到他最近的藏身處。

敘利亞民主力量高級顧問坎恩（Polat Can）昨（28）日在推特爆料，自今年5月15日起，庫德族就和美國中央情報局（CIA）合作，緊密追蹤及監控巴格達迪。

坎恩說，他們的其中一名消息來源能夠進入巴格達迪躲藏的屋舍，是他帶走巴格達迪的內褲進行DNA鑑定，並且100%確定在美軍面前自爆身亡的人就是巴格達迪本人。

3 - Our own source, who had been able to reach Al Baghdadi, brought Al Baghdadi’s underwear to conduct a DNA test and make sure (100%) that the person in question was Al Baghdadi himself. — بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019

消息來源還說，巴格達迪經常更換藏匿地點，在被美軍追捕之前，他原本計畫逃往敘利亞與土耳其邊界的傑拉布盧斯（Jerablus）。

坎恩的推文與敘利亞民主力量總司令柯巴尼（Mazloum Kobani）昨日接受美國國家廣播公司新聞網（NBC News）採訪時的說法不謀而合，柯巴尼說，巴格達迪身邊的一名安全顧問其實是敘利亞民主力量收買的間諜，該名顧問為了報復而背叛巴格達迪。

儘管庫德族表明參與行動甚多，不過美國總統川普及其他美官員似乎試圖淡化庫德族在其中扮演的角色，美參謀首長聯席會議（JCS）主席麥利（Mark Milley）26日晚被問及庫德族參與的行動時，回答得相當保守，他說不會回答與敘利亞民主力量相關的任何事，並強調進行空中作戰行動及進入巴格達迪藏身處的軍人全部都是美軍。

川普27日更高調宣揚自己授權執行的行動最終導致巴格達迪死亡，不過庫德族隨後打臉，指出川普自敘利亞北部撤軍的決定迫使計畫延後執行。坎恩說，一個多月以前就已決定要消滅巴格達迪，不過川普的撤軍命令及土耳其入侵讓他們被迫中止特種行動。坎恩說，一直到最後，庫德族的情報人員都持續參與整起行動，包括發送座標、指揮空投，讓行動成功。

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(中時電子報)