健保署今年4月將免疫療法藥物納入健保給付，截至8月1日止，共有804位癌症病患審核通過並開始用藥，經初步分析其中268位，有33％的癌症病患用藥後病情穩定或好轉，其中又以泌尿道上皮癌56.5％有效最高，年底健保署將有更進一步的用藥成果分析，並與專家討論是否調整用藥條件，明年總額仍編8億用於免疫療法，預計有千名癌症病患受惠。

健保署醫審及藥材組副組長黃兆杰表示，健保將3款癌症免疫檢查點抑制劑納入健保給付，共可治療8種癌症。經審核通過的病患當中，有268人用藥超過3個月或已結案可供分析，其中61人、占23％病情有所好轉，27人、占10％病情穩定，經評估可繼續用藥；另有65人、占24％死亡，53人、占20％惡化，33人、占12％為加速惡化，29人、占11％未繼續用藥或無法耐受毒性而結案。

另在癌別用藥患者人數及效果部分，以泌尿道上皮癌23人、56.5％有效最高，其次依序為泌尿道上皮癌6人、50％有效，非小細胞肺癌（鱗狀細胞癌第二線）26人、38.5％有效，非小細胞肺癌（腺癌第三線）29人、34.5％有效，非小細胞肺癌（第一線）34人、32.4％有效，黑色素瘤25人、32％有效，晚期肝細胞癌55人、30.9％有效，復發或轉移性頭頸部鱗狀細胞癌16人、12.5％有效及肺腺癌34人、8.8％有效。

黃兆杰表示，初步分析有33％癌症病患對健保給付的免疫療法藥物有效，與免疫療法藥物藥廠臨床試驗結果差不多，年底將會有更進一步的分析結果，屆時將會召開專家會議討論健保給付的免疫檢查點抑制劑是否具有治療效果，用藥條件是否需要調整。今年的8億元預算原本預估可提供800名患者連續用藥8個月，但因惡化、死亡患者數相當多，一旦結案就會釋出名額，截至10月31日止仍有59個名額，平均每月每位患者平均花費約17.66萬元。

(中時 )