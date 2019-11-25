根據調查，在亞太區有67%的民眾認為，性生活的和諧度在感情中扮演著重要的角色，醫師表示，其實性生活除了影響與另一半之間的感情，也大大的影響了身體健康。

健康資訊平台《Hello醫師》報導，身心科專科醫師賴建翰指出，包括壓力大、心情低落等，都有可能導致對性生活提不起勁，但若長期缺乏規律性生活，不只可能對感情造成危害，更可怕的是，還會影響身體健康，最容易出現下列這5種問題。

1. 腦內啡減少

腦內啡如同人體自製的嗎啡，有緩解疼痛、緩和情緒的功效，而愛撫和性高潮就可以刺激腦內啡分泌，使人心情愉悅，因此若停止性愛，身體將減少分泌腦內啡。

2. 壓力變大

有研究顯示，缺乏性生活的人會面臨較大壓力，而且壓力和性生活之間若形成惡性循環，會導致壓力更大，越排斥性生活，壓力指數越高。

3. 伴侶關係間的滿意度下降

由於性高潮時會分泌催產素，俗稱「愛的荷爾蒙」，可以幫助建立親密的連繫和信任感，因此若伴侶間性生活越來越冷淡，親密感也會逐漸下降。

4. 造成自信心下降和負面情緒

長期缺乏性行為，恐會對自我的吸引力產生懷疑、降低自信心，進而引發焦慮，影響人際關係。

5. 勃起功能障礙前兆

研究發現，每周至少一次性行為的男性，發生勃起功能障礙的機率，是性行為頻率低男性的一半。對男性來說，喪失性慾可能是勃起功能障礙等性障礙或疾病的前兆。

(中時電子報)