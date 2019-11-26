搶劫或是闖空門可要挑對對像，一名男子日前擅闖美國紐約一戶人家，竟遭82歲阿嬤屋主痛扁在地，最終上了救護車。

82歲美國阿嬤茉菲秀出平常健身功夫。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，居住在紐約羅徹斯特（Rochester）的82歲婦人茉菲（Willie Murphy）表示，21日晚當她準備上床睡覺時，一名陌生男子突然狂敲她家大門，要求她幫忙叫救護車，茉菲後來直接打電話報警，並且不讓男子進屋，男子之後突然勃然大怒，並且撞破大門入內。

茉菲向記者描述，當時月黑風高，自己又是獨自一人、還是個老婦人，「但是你猜怎麼樣？我很強悍」一邊說還一邊舉起雙臂秀出結實肌肉，「他挑錯房子了。」因為茉菲可是一名得過獎的健美選手，至今仍每天上健身房健身。

她回憶，當晚抓了各式各樣的家具痛宰擅闖男子，首先是拿茶几的金屬桌腳狂揍對方，之後多次跳到男子身上壓制對方，再從廚房抓了一瓶嬰兒洗髮精往男子臉上狂噴，試圖不讓他起身，還拿掃帚痛擊對方，

男子最終被打倒在地、起不了身。茉菲說，原本想要把男子丟出去，無奈對方太重了，只好作罷。

一番打鬥後，警方終於趕到現場，男子最終如願上了救護車，茉菲猜想，他應該在暗自慶幸終於離開這棟房子，她笑說，「他應該很高興是我送他上救護車。」

(中時電子報)