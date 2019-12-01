男星高以翔上月27日凌晨，在錄製浙江衛視真人秀《追我吧》過程中暈倒心跳停止，送醫搶救仍不治，享年35歲，讓外界無不震驚悲慟，加上事後經紀公司沉痛表示高以翔因為將拍新電影，才剛做過健康檢查，身體狀況很好，因此不禁讓外界產生疑慮，質疑節目製作單位是否及時做了搶救？過程是否有差錯？輿論越演越烈，讓國家級電視媒體「央視」也發聲，在節目中向製作單位喊話，表示搶救的黃金4分鐘沒有專業醫護跟急救設備，沒能保護住更多「生的機會」。

高以翔錄影猝死噩耗震驚各界，事後經由各家媒體、醫護單位及現場粉絲的說法，逐漸拼湊出事發當天的真實過程，也確認了高以翔為「心源性猝死」，而此意外的黃金搶救時間為4分鐘，各界的質疑聲浪逐漸匯聚形成巨大的聲量，輿論不斷發酵的情況下，央視昨(11/30)在《新聞周刊》節目上以〈高以翔：生命的警示〉為題發聲，節目首先回顧了高以翔的基本狀況，熱愛健身、籃球、極限運動及旅行，近來健檢也顯示身體素質良好，「緣何猝然離世？」。

央視節目表視，外界確實有質疑「通宵高強度的節目錄製隱患重重」，認為搶救的黃金4分鐘，沒有專業醫護人員跟急救設備，救護車也因路障而沒能在第一時間到達，直言或許足夠的健康意識和及時搶救措施不見得能救回高以翔，然「至少能保護住更多生的機會」。

而主持人白岩松做了整理，提問危及健康甚至生命的狀況突然降臨時，到底該如何應對？認為公共場所配備必要的急救工作，已成為一個不可忽視的大問題，他也對製作單位的搶救措施表示質疑，表示在目擊者還原事件發生的細節時，可以發現現場基本沒有應急救護的器材與環境，確實並非救護車及時開到高以翔身邊或使用體外除氈器，就必定能救回他，但「沒有就一定救不過來」，白岩松嘆這正是痛心與擔心並存的點，「我們該怎樣快速建設身邊更安全的環境？」。

(中時電子報)