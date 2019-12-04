「卡神」楊蕙如案，網軍金流、網軍頭是誰？讓許多人好奇。台北市議員羅智強今表示，為幫駐日代表謝長廷卸責，當時楊蕙如動用網軍霸凌蘇啟誠的狠勁。對比蔡英文口口聲聲說要打擊假新聞，現在卻毫不保留的切割。而喊打假新聞的蔡總統，卻是民進黨謝系網軍製造假新聞。現在是謝系作賊，蔡喊抓賊？更令人吃驚的是，過去2018年幫卡神圍事的，就是謝系立委管碧玲。管媽是不是民進黨的？

羅智強今(4日)在臉書發文，以《卡神養網軍，誰養卡神》為題指出，現在，誰能幫民進黨切割楊蕙如，誰就是蔡英文的恩人。民進黨的新貴林飛帆問，「哪個人不是楊蕙如網路霸凌的受害者」？這太好回答，蔡英文、謝長廷，從來就是楊蕙如網路霸凌的「受益者」。

羅智強解釋，大家可以去瀏覽卡神臉書「舔英」的文章，還有為幫謝長廷卸責，霸凌蘇啟誠的狠勁。難道林飛帆要說，蔡英文不是民進黨的，謝長廷不是民進黨的？

至於蔡英文說「立場很清楚，就是要防止錯假訊息混淆是非，製造社會對立」，更是難以理解。製造假新聞、讓社會對立的，就是民進黨的謝系網軍，謝系作賊，蔡英文喊抓賊，還有臉當總統嗎？

羅智強也說了一個最簡單的問題，「卡神養網軍，那誰養卡神？」，先舉一例，2018年，因為卡神吃相實在太難看，國營事業爆出卡神強拉贊助的訊息，而幫卡神圍事的，就是謝系立委管碧玲。管碧玲，是不是民進黨的？

今天早上要公布卡神的奶水從哪裡來的「冰山一角」，來看看蔡政府到底用了多少納稅人的錢，來去養一個逼死外交官的網軍團隊！

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(中時電子報)