武漢肺炎疫情擴大，今日傳出有醫護人員因感染新型冠狀病毒不治身亡。不過媒體報導略有錯誤，原報導於25日湖北醫院醫生梁武東因感染武漢肺炎去世，但他並非未參與防疫工作，因此不是為防疫而殉職；而另一位江蘇泰州的感染科醫生薑繼軍則屬於防疫工作前線醫療人員，但他卻不是因感染武漢肺炎而去世，而是呼吸心跳驟停造成，屬其他病因。

據《中國青年報》報導湖北省中西醫結合醫院剛剛發佈《情況說明》，證實武漢疑因新型肺炎離世退休醫生梁武東並非該院參與抗疫一線醫生。據介紹，梁武東生前是該醫院耳鼻喉科退休醫生，已於2019年3月7日退休，1月16日因身體不適到該院就診，被收置隔離病房住院治療，18日轉往武漢市金銀潭醫院後於25日不治身亡。梁武東固然成為首名感染武漢肺炎的醫護人員，但他並非因參與防疫工作而感染肺炎。

梁武東醫生生前患有心律失常、持續性房顫等病史。

另一名醫生姜繼軍則是任職於江蘇泰州人民医院感染科医生，他在在23日查完房後，前往發熱門診支援的途中因呼吸心跳驟停去世，這位姜醫師雖是防疫前線工作人員，但並非因感染武漢肺炎過世。

姜醫師的同事們對於他的去世相當感傷，為他寫了一封緬懷信，內容提到「他走了，他在防控新型冠狀病毒疫情的戰場上忙碌的身影，依稀可見，他在抗擊各類傳染性疾病的畫面，彷彿就在眼前。」據媒體報導稱，他曾參與禽流感、甲型流感、结核病等傳染病的防疫工作。

(中時電子報)