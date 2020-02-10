說話有時真的要看場合，尤其交往中男女，不對的地方講了不該說的話，輕則遭來翻白眼；嚴重可能從此分手。一名女大生在網路分享一段糗事，日前與男友去逛大賣場，巧逢「大姨媽」來訪的她低頭撥褲襠檢查「白夏夏」褲子有沒有沾污時，男友冷不防大喊「妳在檢查穴穴喔」，瞬間讓她真想挖個洞跳進去。

原PO女大生是在《Dcard》分享了這段被男友突如其來的驚人之語，真想人間蒸發的經過。她說，「這天起了個大早跟男友去吃早餐，吃完早餐我們騎去家樂福逛逛，由於最近大姨媽來，今天又穿了一件白色的褲子，下車之後我低下頭檢查褲子有沒有沾到。」

這時，男友竟然大聲的說了一句：「幹嘛，在檢查穴穴喔？」，瞬間青天霹靂，原PO說，她掃過周遭人群的表情，男友好像發現了什麼，趕緊解釋說他要講的是：「幹嘛，你在檢查屑屑喔？」。

但是，為時已晚，周圍的人都聽到她在「檢查穴穴」了，原PO心裡想著，要檢查也是吃完就檢查，到底誰會吃完到了下一個目的地才檢查，她不禁自問，「是我太污還是男友太單純？」。

網友看了也捧腹大笑，要他「下次發音要標準點」，也有人要她男友「下次還可以在白目點！」。

(中時電子報)