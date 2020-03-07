隨著新冠肺炎疫情升溫，英國超模娜歐蜜坎貝爾2019年拍攝的機艙消毒影片近期再度瘋傳。

新冠肺炎跨越邊境傳播全球，避免搭乘飛機已經成為政府防疫準則之一，即便專家指出，機艙上空氣比多數場合還要乾淨，但確實，病毒仍有可能落在物品上，接觸就有機會染疫。英國超模娜歐蜜坎貝爾（Naomi Campbell）去年拍攝的機艙消毒影片近期再度瘋傳，儘管看起來仍相當極端，但隨著疫情升溫，部分網友也開始效法。

美國國家廣播公司（NBC）節目「今日秀」（Today）新聞網站報導，新冠肺炎疫情升溫，超模「黑珍珠」娜歐蜜坎貝爾去年7月公開的獨門機艙消毒法，近期又被網友熱搜。

影片顯示，娜歐蜜一到座位，就從手提包裡翻出塑膠手套及滅菌紙巾，她戴上手套，開始用紙巾擦拭座位附近物品，包括機上娛樂系統螢幕、座位旁的桌面、遙控器、摺疊餐桌、安全帶，甚至連用來和前後方座位隔開的隔板及冷氣孔也不放過，上上下下都仔細擦過一遍，她一邊擦，一邊說明所有「會碰到的」、「可能碰到的」地方都要擦。

清潔工作完成後，她拿出自己攜帶的椅套，鋪好後才入座，最後再拿出口罩戴上，整趟航程就這樣戴著。她說，每次飛機降落時，乘客就會開始咳嗽、打噴嚏，自己就是沒辦法接受，強調自己很常搭飛機，應該非常容易感冒，幸好到現在都沒事。

娜歐蜜說，不怕別人用異樣眼光看自己的消毒工作，「這是我的健康，這樣做讓我感覺比較好。」

值得注意的是，去年這支影片上架後，不少人酸娜歐蜜「瘋了」，批評她太誇張，不過現在新冠肺炎疫情升溫，部分網友表示要跟她偷渡幾招；也有網友直接秀出自己的登機清潔包，內容物包括紙巾、手套等，向娜歐蜜「致敬」，稱她根本走在時代的前端；另外也有人回報，機場商店的紙巾和口罩都被搶光光。

And the somewhat unusual flight prep for the week is done! @BootsUK in @HeathrowAirport T5 arrivals was completely sold out of sanitisers & masks. 😲



Looks like #NaomiCampbell was just ahead of the times, eh @Vinamralongani... 🙁 pic.twitter.com/ilZkd6fgUg — AJJaswal (@OntheRoadAJ) March 2, 2020

(中時電子報)