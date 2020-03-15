高雄市長韓國瑜2018年在政壇掀起「韓流」，許多人也隨之爆紅，包括五虎將以及曾為韓助選時，扮演「神力女超人」而聲名大噪的國民黨立委許淑華。有網友問及，韓在被罷免的難關上，但許淑華最近超安靜。對此，有人則不以為然表示「都選舉完了不是本來就該專心在市政嗎？」

2018年九合一選舉，許淑華不僅擔任時為高雄市長參選人韓國瑜的競選發言人，在韓國瑜的三場「三山造勢」也擔任主持人。九合一選舉的選前之夜，許更以「神力女超人」的裝扮現身，成功成為外界討論議題。然而，去年立委選舉，許淑華雖當選，但心情卻相當複雜，她認為，她沒有幫韓國瑜在南投縣拿到好成績。

網友stevencool則在PTT發文指出，許淑華在韓國瑜參選總統敗選的時候激動落淚，現在韓國瑜在被罷免的難關，怎麼不去高雄再露幾次美腿，緩和一下罷免的情緒？

對此，有網友不以為然表示「都選舉完了不是本來就該專心在市政嗎？」也有網友表示「可能正在忙整合」、「現在共主是江啟臣」、「低調點，不然南投初選怎麼贏」。

(中時電子報)