NHL遊騎兵剛簽約的新秀安卓米勒(K'Andre Miller)成為職業聯盟種族歧視的最新受害者，即使他什麼也還沒做。遊騎兵幫米勒辦一個線上答客問的聊天室，招待前500位球迷參加，結果有人連續以45個全大寫的「尼哥」(辱黑字眼)來攻擊他！

安卓米勒是美國黑人，他跟紐約遊騎兵簽下3年382萬美元合約，隔天NHL就因疫情宣告停賽，他一場都還未打。遊騎兵為了讓球迷多認識他才辦這個活動，球團聲明指出，那個惡網友用種族歧視字眼洗滿聊天室，迫使活動中斷。聯盟怒斥此人「只是躲在暗處的懦夫。」

CBA球星林書豪前陣子表示，現在美國因為新冠疫情而讓亞洲人屢遭白眼。然而美國黑人不管有沒有疫情都最容易成為種族攻擊的目標。

北美四大職業聯盟，冰球NHL是白人比例最高的(超過90%白人, 於1981年才出現首位黑人球員)，其次是職棒。所以黑人球員非常弱勢，少年時寧願改打美式足球或籃球，後兩者都是由黑人稱霸的職業聯盟。

(中時電子報)