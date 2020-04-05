阿中部長無預警cue客語宣導防疫，正妹記者嬌羞上台網戀愛了。(中時電子報)

衛福部長陳時中昨(4)日主持疫情記者會，發現客家電視台女記者在場，靈機一動cue她現場客語宣導防疫，蘇韋宣用流利海陸腔成功完成任務，直播線上網友大讚她小清新，聲線優美。蘇韋宣事後說，自己當場超緊張，連手都發抖了。

根據《放言》報導，政大新聞系畢業的蘇韋宣是客家人，從小能聽客家話，但認真學客家話則是到客家電視台之後，因為電視台規定記者必須會講客家話。

對於被阿中部長突然點名，蘇韋宣當場很意外，從直播畫面可看出她很緊張，連手都發抖，但她很快就穩住，用流利的海陸腔完成任務，成為當天記者會最大亮點。

蘇韋宣坦言，某些鄉親會覺得她被注意到了，覺得很有親切感，而客家族群被注意到，她本身覺得很感動。

耳尖的網友注意到蘇韋宣講的客語腔調，事實上，台灣的客家語優勢腔為四縣及海陸，但其中又以四縣腔較為強勢，公共場合如車站都採四縣腔發音。而蘇韋宣講的是海陸腔。有趣的是，四縣話與海陸話發音相似，但聲調的調值卻往往相反。

(中時電子報)