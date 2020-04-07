就在日本首相安倍晉三對包括東京在內等7個都府縣宣布緊急事態宣言前夕，日本疫情最嚴峻的東京疑似爆發逃難潮，推特上出現「#東京脱出」的熱門關鍵字，更有報導指出，東京近郊的渡假勝地輕井澤周末湧現大量來自東京的車潮，全國各地也陸續出現來自東京的確診病例。

日本新冠肺炎疫情升溫，東京近郊的輕井澤可能成為首都圈人士的避難地。

東京現在可能繼承了武漢、紐約的處境，不受自己國人的歡迎。綜合路透社、日本朝日新聞報導，日本首相安倍晉三預計今（7）日對包括東京、大阪在內等7個都府縣發布為期一個月的緊急事態宣言，就在宣言發布前夕，今日上午，推特上日本網友間開始出現「#東京脱出」的熱門關鍵字，意思就是逃出東京。

目前尚無法確定日本是否真的出現東京逃難潮，不過媒體報導，東京都知事小池百合子3月底頒布「軟性禁足令」，呼籲民眾周末待在家中、減少出門後，過去這2個周末，東京近郊的渡假勝地輕井澤確實湧現大量來自東京的車潮。

另外，媒體也報導，包括靜岡、佐賀等，日本各地已陸續出現從東京移入的確診病例，並且在當地擴大感染。

#東京脱出

Some people have evacuated from the city to the countryside. Individualism does not unite organizations. https://t.co/DAiPyZ0Sw1 — mipo (@mipomipo_777) April 7, 2020

日本官員紛紛警告，呼籲東京等城市居民克制、留在東京，因為他們離開的話，將會加重鄉村地區的醫療負擔。日本政府冠狀病毒專家小組成員岡部信彥（Nobuhiko Okabe，暫譯）警告，東京人會散布病毒到各地，「我呼籲民眾忍受不便，我們不應該急於離開。」

日本網友也抗議，指出鄉村地區以老年人口為主，如果爆發疫情，情勢將容易變得非常嚴重。一名來自中部山梨縣的網友推文，呼籲東京人克制，指出他們的行為會造成非常嚴重的後果，並且可能造成數百人死亡。

目前，日本還有47個都道府縣0確診，東北的岩手縣已在上周要求來自東京及鄰近2個都府縣的民眾自我隔離2周。

(中時電子報)