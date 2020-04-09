隨著「小皇帝」詹姆斯自認本季假如恢復進行，湖人應可挑戰總冠軍，快艇總教練瑞弗斯9日隨即不甘示弱回嗆，「正當我們打算要衝刺了，不幸的是突然停賽，我很喜歡我們所在位置，也是一支很棒的球隊，我們絕對可以擊敗任何人！」

會讓瑞弗斯膽敢如此嗆聲的主因，在於他認為隨著美國新冠疫情嚴重爆發，「可愛」里歐納德可以趁著這次停賽期間，徹底恢復身體健康，且做到去年還沒辦法做到的事，甚至同樣有傷在身的保羅喬治，也能真正把傷養好，迎接復賽到來。

「我很清楚里歐納德先前工作過量了，這點我可以保證，現在不同的是，他可以真正獲得休息，也能進行康復訓練了，」本季都在刻意輪休「雙星」里歐納德、保羅喬治的瑞弗斯說，「我們將在季後賽看到里歐納德的爆發，喬治也一樣。」

要不是刻意輪休保護里歐納德與保羅喬治，快艇本季絕對不只拿到44勝20敗、暫居西區第2戰績，可惜隨著新冠疫情爆發，NBA本季復賽遙遙無期，瑞弗斯先前的「盤算」全部落空，才會挑在這個時間點突然放話快艇可以擊敗任何人。

(中時 )