疑似張超前女友發文。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

前女友點名張超疑似劈腿金晨、鄧郁立。（圖／翻攝自金晨、鄧郁立微博）

32歲大陸男星張超出身北京官員家庭，2007年他參加選秀《加油好男兒》出道，2010年演出電影《人在囧途》。近日他被自稱是前女友的網友爆料，指疫情期間他不急和女友見面，原來是有別的女人，「他一邊說我們的感情不會被瑣事影響，一邊和另外一個女人夜夜做愛」。

網友「酷格」最近在網上爆料，指自己和張超交往一年多，對方曾甜言蜜語說：「遇見我以前你辛苦了，以後我來照顧你」，酷格竟然傻傻答應，得到的卻是冷嘲熱諷和謊言，張超一邊說想娶她卻一邊出軌，最近疫情嚴峻，酷格曾問他會不會想她？張超回說：「全國現在這麼緊張，有什麼好想的」，後來才發現他身邊早有別人陪。

酷格更點名自己被帶了很多頂綠帽，「金晨、艾麗、鄧郁立，這只是我發現的，我沒發現的呢？」男方還威脅要潑她硫酸、打出腦漿、坐牢，「如果有一天我出了任何事情，他是第一嫌疑人」，又說：「請你別再禍害別的女孩，讓別的女孩為你半年吃三次緊急避孕藥了」。對此，《搜狐娛樂》求證鄧郁立工作人員，對方回應：「假的！」

(中時電子報)