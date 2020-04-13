白冰冰記者會上表示已經報警處理，並且不會願諒該網友惡意行為。（盧禕祺攝）

白冰冰的愛女白曉燕1997年遭受歹徒綁架撕票，14日是白曉燕逝世23周年，近日卻有網友以「跟你女兒一樣死在水裡」等不堪字眼謾罵，白冰冰13日接受訪問，幾度淚崩，「她的字眼惡毒，躲在鍵盤後面的人不知道她一句話多重，說要我死在水裡……曉燕在水裡的樣子我至今仍然忘不掉。」她泣不成聲。

該網友13日被警方約談，白冰冰表示：「今早請那位女士到案，結果那人有精神病史，我想為所有公眾人物做一件事情，觸犯法律是不對的，謝謝大家。」愛女離世將邁入23年，白曉燕生前的照片，她至今仍存留房間，「23年了，我腦海中那個畫面很難抹滅，照片沒有消掉，我去任何地方都不想進水，會忍不住想像她生前痛苦的畫面，或許不翻照片，對我來說比較好。」她忍不住又是一陣哽咽。

白曉燕的同學也現身為她抄經，白冰冰由衷感激，「白曉燕基金會也23年了，有幾年基金會遇到無米之炊，我們都是從自己的口袋拿出錢來運作，朋友說妳太累了，我也一直扛到現在，成立的契機就是鄭進一《燕仔你是要飛去哪裡》，不會夢到她，我們母女互動，怎麼容妳說什麼。」她感嘆，「沒有孩子，我真的活不下去……」

(中時 )