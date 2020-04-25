有首台語老歌「男人的復仇」，但是往往女人的復仇手法來的更強烈、更讓人難以招架。北部地區一名住在科技重鎮的人妻，在手機通訊與閨密姊妹聊到認識一位「小鮮肉」共度春宵，激戰過程詳細露骨，後來這些「私密」訊息被人妻的丈夫看見，綠光罩頂氣撲撲，提告老婆與「小王」通姦。

從人夫提告的妻子與閨密對話紀錄，人妻向閨密曖昧吐露，交往一名小5歲的「小王」，數次前往南方住處滾床，還詳細描述在撕裂床單的過程，小王讓她登頂飛天的感覺，曖昧的對話還包括「當然～作到我清醒」、「他一直叫爽」、「他說他比較喜歡我有喝酒作，很open」、「他就喜歡被口交嘛」等，讓人夫看了怒火中燒。

不過檢警調查時，被告人妻卻大爆料，指稱被說是「小王」的男子是他同事，因為她老公先在外有「小三」很長一段時間，他因為吞不下這口氣，所以「故意」跟閨密講這些內容，讓老公看到，實際上並沒有與「小王」有婚外情。

檢方偵訊後，也認為被告與閨密LINE對話內容，並沒有訴及實際有何通姦內容，僅是被告與閨密的對話紀錄，所知充其量係「傳聞」，難以作為認定通姦證據，全案不起訴。

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(中時電子報)