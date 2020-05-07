美國總統川普5日視察一間新建口罩工廠後，大讚口罩品質完美，「不像某些國家生產爛口罩」。

美國總統川普5日視察一間新蓋口罩工廠後，稱讚口罩品質相當完美，暗諷不像某些國家寄來的爛口罩。此外，他當日參觀時全程未戴口罩引發批評，他昨（6）日為自己辯解，稱鏡頭之外有戴口罩「一段時間」，只是記者沒拍到。

美國媒體CNBC報導，川普周二訪查亞利桑那州（Arizona）漢威聯合公司（Honeywell International Inc.）一間新建N95口罩工廠後，大讚工作人員將口罩製造得相當完美，「沒有爛口罩，像其他國家寄來的那樣，漢威聯合沒有這樣的口罩」，暗諷部分國家生產爛口罩。

此外，他當日視察工廠時，不顧標示，未戴口罩、僅著護目鏡就逕自參觀起廠房，引發抨擊。綜合美國國家廣播公司新聞網（NBC News）、美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普昨日在記者會上為自己辯解，強調在記者採訪前的「幕後」有戴口罩「一段時間」，參觀廠房時身上至少有4個口罩，並怪罪記者，「你們沒看到我也沒辦法。」

更將責任歸咎於漢威聯合公司執行長Darius Adamczyk，自稱有先詢問過視察時需不需要戴口罩，不過對方回應不需要，因為他們離生產線上的工作人員很遠。

不過報導指出，川普當日接受記者團拍攝時，和接待他、為他解說的工廠人員相距不到2公尺。

(中時電子報)