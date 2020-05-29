看來去年狀元「爆鞋哥」錫安威廉森確實擁有不小的球星光環與人氣！根據《ESPN》記者溫霍斯特29日爆料，聯盟目前考慮召集20支球隊打季後賽的主因，就是看在錫安威廉森的影響力與高人氣，畢竟他所屬的鵜鶘目前只排西區第10位置。

「讓我們討論一下為何聯盟考慮召集20隊打季後賽，就我所聽到的說法，聯盟精心計畫了重新開打方案，只是為了能讓錫安威廉森出賽，」溫霍斯特說，「我不會說這是最終方案，但無論如何鵜鶘將是分界線，他們會特別受到照顧！」

其實溫霍斯特這種聯盟特別關照鵜鶘和錫安威廉森的「陰謀論」，或許並不意外，畢竟錫安威廉森本季人氣超高，儘管他因受傷缺席前半段賽事，傷癒復出之後打了19場，平均拿下23.6分、6.8籃板及2.2助攻，充分證明他擁有狀元身手。

尷尬的是，鵜鶘在NBA宣布無限期停賽前，拿下28勝36敗、西區第10的不上不下戰績，假如聯盟真的選擇召集東、西區前8種子打季後賽，也就是16隊重新復賽，球迷就看不到錫安威廉森了，所以考慮召集20隊說法確實機會很大。

(中時 )