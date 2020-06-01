高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，投票將在6月6日舉行，對此國民黨立委吳斯懷痛批，國家機器公開介入，民進黨應改名為「民退黨」，大搞罷免浪費社會資源、撕裂族群，這樣台灣會更好嗎？

吳斯懷在YouTube「中華民國要更好」上傳一段7分多鐘的影片，痛批罷韓是反民主操作，整個國家機器毫不避諱，公開坦蕩做這些事情，民主進步黨應改成「民退黨」，不管是中選會、高鐵優惠票價讓年輕人返鄉投票、國防大學考試延後，或是罷韓團體盜用logo法務部卻稱可原諒，「請問把這個場景放到國民黨，你可以原諒嗎？」

前幾天大雨，高雄市淹水一天就退，吳斯懷指出，民進黨網軍用廣州淹水、多年前陳菊的淹水剪接，抹黑韓國瑜騙人，怎麼沒人管？反觀陳菊的假消息一天就查出來，過去台灣網民打WHO秘書長譚德塞，法務部調查局也是一天查出是大陸IP，既然有這麼強的偵防能力，為何對罷韓視若無睹。

吳斯懷認為淹水是個轉機，讓高雄市民真的體會到，過去多年來一淹就是2、3公尺，不然就是5~8天退不了，「淹不淹水老天決定，退水速度國瑜決定」，韓國瑜有沒有做事，高雄市民心知肚明，網路帶的風向未必正確，呼籲支持者聽韓市長的，6月6日不去投票，去參加監票員的講習並守法。

至於黑道介入監票，連警政署長陳家欽也出面，吳斯懷怒批，「所有的選舉都沒有看過這種的搞法，這個惡劣形同開民主倒車」，提到也有人要發起罷免蔡英文活動，能否成立是另一回事，但現在政府要這樣子嗎？大家你罷免我，我罷免你，浪費社會資源、增加對立，撕裂各種族群，這樣台灣會更好嗎？

#韓國瑜治水

(中時電子報)