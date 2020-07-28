一名男子日前開著卡車在墾丁路口等紅綠燈時，看到前方有4名機車女騎士，其中3人竟然只穿著比基尼騎機車，毫不感到尷尬，他把照片PO上網後，立即吸引上萬名網友按讚，有人驚呼留言：「我決定去恆春養老了！」，如今比基尼機車妹正妹照曝光，網友看到其中一名仙氣辣妹直呼：「戀愛了」。
原PO昨（27日）在臉書社團《爆廢公社二館》PO文表示「國境之南的夏天就是要醬子！」前方3名騎機車辣妹膚色黝黑、體態穠纖合度，穿著比基尼讓每一寸肌膚沐浴在南台灣的陽光下，光看背影就讓人移不開視線，還附上4張照片。
照片曝光一天就吸引1.4萬人按讚，網友紛紛留言「小琉球跟綠島的路上也是這樣，超養眼」、「我決定到恆春養老」、「本日最棒的貼文」、「墾丁很多比基尼辣妹騎車滿街跑」、「她們機車踏板上好像都放置著蛙鞋，應該有水上活動」。
隨著照片在網路流傳，這3位火辣比基尼正妹的正臉照也曝光。對於為何身穿比基尼騎車？其中一名辣妹表示，因為墾丁熱，又隨時會下水，隨時穿比基尼比較方便，不用一直更衣。
據「東森新聞雲」採訪報導，其中一名正妹的受訪畫面被PO上網後，立刻引起許多網友暴動，不斷留言「求IG」、「戀愛了」。
(中時新聞網)
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