一位追求者眾多姿色姣好的空姐，多次遇人不淑。她在2014年交的第一任廖姓男友偷拍兩人性愛影片，分手後還在網路上流傳；2018年她轉往與黃姓工程師在一起，並請黃男協助把下架影片，未料黃男不僅私下備份，還在兩人分手後以此威脅空姐。空姐嚇到報警提告，日前法院判決出爐。

起訴成立後，黃男便害怕的向空姐求饒，並保證不會再騷擾她與其家人，在妨害秘密部分兩人達成和解；台北地院依恐嚇罪判處黃男2個月有期徒刑，並得易科罰金，緩刑3年，全案可上訴。

回顧這位悲情空姐的情史，她在公司超夯，且不乏追求者，不料卻數度遇人不淑。第一任廖姓男友趁兩人在旅館纏綿時偷拍性愛影片，還將影片上傳到網路公開，她承受巨大創傷後提告，雙方和解，男方也將影片下架。原本以為就此可安靜過生活，待傷痛平靜，她便與第二任男友工程師黃男在一起，她發現當初的性愛片又再次被不明人士上傳，空姐第一時間請求黃男協助，未料，黃男卻偷備份影片，且屢次趁著空姐睡覺時偷拍其裸照。

2019年8月2人鬧分手，黃男心有不甘，竟把當初備份的性愛片，傳給女方母親，責怪她沒管教好女兒行為，甚至恐嚇要再次將影片上傳。空姐這次則不忍了！佯稱要見面取回影片，雙方相約在外見面，但她卻立刻向警方報警，警方趁著男方到場時將他逮捕。檢方依恐嚇及妨害秘密罪嫌將男方起訴。

(中時新聞網)