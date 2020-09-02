許效舜近日以衛視中文台《瘋神無雙》入圍綜藝節目主持人獎，又以三立《在台灣的故事》入圍自然科學及人文紀實節目主持人獎，他在《瘋神》率領一群子弟兵挑戰極限賣力演出，可惜該節目現在已停播，正等待新的經營團隊評估未來發展性，「我們也在等待，他們沒有把話講死，台灣這片土地，很需要喜劇的元素，如果有機會上台，我一定跟大家分享：請救救台灣的開心指數吧」！

許效舜在喜劇路上投注多年心血，《瘋神》是他堅持10年的作品，更是他培育綜藝子弟兵的絕佳試煉場，「如果真的宣布《瘋神》10年下課，對很多小孩來說是大事」。他回想自己小時候喜歡志村健，當時聽到《全員大集合》停播失落好久，那節目真的已成自己生命的一部分，「希望有關單位可以看到這一群為台灣歡笑做努力的年輕人們，我已經60歲了，都可以用一條老命跟它拚了，希望台灣可以給我們喜劇這條路有個更大出口、更明確的位置」。

許效舜盼政府更重視喜劇產業。（粘耿豪攝）

很多人想到許效舜立刻浮現他扮演過的經典角色，鐵獅玉玲瓏、福州伯，更多的是《瘋神》裡頭的經典角色，他總是用演出帶給觀眾歡樂，但更多時候其實外界看不到他堅持這條路流下的血汗，「有一年除夕特別節目，我2隻腳痛到快斷掉，錄到8點多我已經問說：『可否坐著錄？』但沒辦法又撐到11點，那是吃幾顆止痛藥都無法解決的狀態，台上還要笑著，那個反差有多大，真的是在黑暗裡找到一絲光芒，只為了創造歡樂」。他細數余天當年在上台前接到弟弟葬身火海，他自己甚至在錄影時接到媽媽離開的噩耗，「太多這種故事了，這輩子要讓大家開心是我的天職，那是一種責任，還有力氣就為大家服務」。

許效舜感謝老婆一路以來的支持，「老婆覺得家庭很重要，之前有個什麼劇要我去海外半年，她說：『你還是不要去好了，就留在家，老天爺不會讓你沒飯吃。』我在台灣不管做什麼，總是有個家的後盾以及老婆的支持」。雖然因為疫情影響，海外十幾場演出都喊卡，損失300至500萬元，但他認為這跟網路趨勢一樣，都是自己得面對的現實情況。

對於《瘋神》是否復播？許效舜樂觀表示，會跟電視台、製作單位討論，若真的無法在電視播出，他們可以自己做網路版《瘋神無酸》，繼續帶給觀眾更多歡笑，也給對表演有熱情的年輕人更多舞台。

(中時 )