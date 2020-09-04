台北市一位張姓婦女結婚8年但婆媳關係不佳，並承受婆婆多年的言語霸凌，她於8月9日在臉書以「我的婆婆殺了我」為開頭寫下遺書後便輕生。原文震撼寫下「三不五時就遭受婆婆的言語霸凌，並且不停地被無視、恐嚇」；而截至今日貼文已超過萬位網友揪心轉發，大家紛紛喊，此文不能沉，正義必須被伸張。

據了解，這位張姓婦人長年承受婆婆的欺壓，不堪承受精神折磨便於上月9日輕生，留下老公與兩個子女。生前她在臉書寫下251字的遺言，內文寫下：「我的婆婆殺了我。嫁來的幾年，每天過的膽戰心驚」，也提到天天看人臉色活著真的很累，並說明自己「不是想死，是活不了了。三不五時的言語霸凌，說錯一次話，就無視你、恐嚇你。」這樣的日子讓她沒有力氣再走下去了。

她留下這篇貼文離世後，帳號也切換成過世紀念帳號，甚至還有知情網友留言爆料婆家惡行，他提到：「過世不通知娘家，遺體遺物不准娘家碰、告別式廳選最小的，甚至婆婆還要想辦法刪臉書遺言？」，更有親友在臉書上留言，他們直到現在都不知道張女離世前到底發生什麼事，希望還他們一個公道。網友們看了超怒，大喊此文不能沉，正義必須被伸張。

此文在臉書上流傳，原文分享數量截至今日已超過1萬次分享，消息甚至傳至大陸與香港，張女的臉書湧入大批網友哀悼，更有網友痛罵：「女人何苦為難女人」、「惡婆婆」、「婆婆可惡」、「看了很心疼」、「希望大家能多關懷身邊的人，別再讓這樣的事再發生」、「一路好走。辛苦了」。

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