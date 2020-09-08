男友味超香！女網友發文分享，單身時對男性味道只有汗臭味的印象，但有男友後，就像被打開隱藏開關，覺得男友香到不行，更直呼，夏天曬太陽的汗味是極品！吸引大批女網友認同，甚至點出「脖子」味道最重。但也有人說，分手前超愛，分手後超懷疑當初怎會聞那個味。

女網友在Dcard發文指出，單身時曾聽聞「男友味」一詞，當初對男性味道停留在擁擠車廂中的濃郁汗味，因此對於那些覺得男友身上好香的女性，深表懷疑與不解，並篤定自己未來絕對不會有這個特殊癖好。

該位女網友表示，多年過去，她也成功脫單，對於「男友味」一詞，竟有了截然不同的體悟，就像是打開了某種隱藏開關，男友身上的味道她只能說「香，好香，ＸＸＸ還不吸爆。」

原PO分享，她從一開始的並肩散步時嬌羞的悄悄呼吸，到現在不顧形象撲上去大口大口吸，就知道那味道有毒。男友起初會笑笑的說她是小變態，現在則是放棄身體自主權，任她像狗一樣狂嗅。她更直言，男友夏天曬太陽的那股汗味更是極品！

貼文竟引起大批女網友認同，「我還一度想把男朋友做成香水，但後來因為做成香水就沒辦法抱抱了，所以作罷」、「脖子味道最重」、「 男友根本是毒品！他都說他有流汗很臭，覺得他不是汗臭味（認真）真香」、「我也是超愛聞男友」，但也有人分享，「分手前好愛好愛，分手後...Ｘ我當初怎麼會聞那個味道」。

(中時新聞網)