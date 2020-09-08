女常被身邊的人嫌耳背！嘗試用挖耳棒清理，竟傳出「啵」的一聲，巨大異物曝光，竟是棉花棒上的棉花。(圖/翻攝自Dcard)

許多人習慣用棉花棒掏耳朵，但這行為很NG！網友分享，常被人說耳朵有問題，怕是耳屎卡住影響聽力，自己動手清理後，竟挖出一顆如蟑螂卵的東西，仔細一看發現是「棉花棒上的棉花」，引發網友熱議。而耳鼻喉科醫師則表示，用棉花棒或挖耳棒清耳朵，恐將耳屎往內推，使其硬化在耳膜上，若施力不當恐致耳膜破裂。

網友在Dcard上分享，一直被身邊的人說「耳朵有問題」，別人跟他講話，他常常沒聽到，很想去耳鼻喉科檢查，又怕自己小題大作，而升大學做健檢時，進行聽力測驗，結果也顯示耳朵正常，所以原PO推測恐是自己不太專心，才沒有聽見別人說的話。

原PO表示，看到大家分享「耳屎卡住」會導致聽力變差，因此他決定用挖耳棒清理看看，努力了一陣子後，某天在床上看影片時，竟挖出一個奇妙的東西，起初以為是耳屎，但湊近一看竟是棉花棒上的棉花。

原PO也說，挖出來時後的感覺很奇妙，一開始可以感覺到有東西慢慢被勾出來，然後會聽到「啵」的聲音，接著就有風吹進去了，就像是任督二脈被打通的舒暢感。他也提醒大家，使用棉花棒要小心，不要像他一樣，棉花掉耳朵裡了還不自知。

貼文曝光後，許多網友留言表示「好想挖耳朵」，「咖啡色....還以為是蟑螂寶寶」、「不要用棉花棒挖耳朵，只會愈推愈進去」、「會不會其實大家都是耳背⋯

全部人耳朵都卡著某一種不明物體」。

另耳鼻喉科醫師徐啟翔曾在節目《醫師好辣》上分享，民眾習慣用棉花棒或挖耳棒清理耳朵，其實都不對！用棉花棒挖耳朵，容易將耳屎往內推，最後硬化在耳膜上，造成耳道阻塞；而用挖耳棒清理若施力不當，恐造成耳膜破裂。

(中時新聞網)