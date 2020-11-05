小煜發文。（圖／翻攝自楊奇煜臉書）

小煜驚傳被黑道恐嚇。（圖／中時資料照片）

35歲從《我愛棒棒堂》出道的男星小煜（楊奇煜）7月底宣布閃婚，8月透露和小7歲護理師女友言言雙喜臨門，即將當爸。昨(4日)媒體報導他突然發長文承認被黑道恐嚇要錢，原來是被前合夥人「衝康」，想退股開始捏造謠言抹黑，甚至還找黑道兄弟來威脅，令他嘆：「真的是太扯」。

小煜先前接力潘瑋柏、王瞳及艾成宣布走入家庭，他貼上自己小時候照片跟驗孕棒圖片，寫下：「當一個臭小子有了一個臭小子，是真的很幸福的，祝我父親和我父親節快樂！很抱歉由於這周才辦了爺爺的追思會，所以之前沒有公布即將有新生兒的消息，希望大家諒解。」

而小煜的老婆也大有來頭，是從無名時代就走紅至今的正妹言兒，職業是護理師，身材火辣、臉蛋甜美，小煜後來放閃分享跟老婆去血拚，並秀出3大袋戰利品，笑說要吃土，有網友反問：「她是敗家女嗎」，小煜霸氣挺妻說：「我完全不反感喔，超挺她。」

據《三立新聞網》報導，未料小煜才剛當爸，就傳出被黑道威脅，他在臉書分享：「有位髮廊前合夥人因為想要退股，捏造了不實的合約，捏造了不實謠言，還想要獅子大開口要更多的錢，難道人就一定要這麼貪得無厭嗎？」對方不願意走合法管道，越談找越多黑衣人助陣，「把害人的時間放在愛護身邊的人，不是很好嗎？？」而小煜的經紀人也證實，無奈說：「小煜確實有受到威脅，目前已報警處理，一切就按法律程序完成」。

(中時新聞網)