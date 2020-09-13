偷看男女朋友的身分證，通常都是被古老的大頭照或年齡嚇到，不過有一名男子指出，前陣子看了女友的身分證，沒想到發現一個驚人事實，讓他想立刻提出分手，但理由曝光後，眾人看傻眼，直呼：「很有事！」。

一名網友在臉書《靠北女友》發文表示，前幾天無意中看到女友身分證上的生日，發現對方竟是射手座，讓他暴氣，因為女友之前騙說自己天蠍座的，所以他才願意交往。

原PO竟因女友不是天蠍座憤而提出分手。（圖／截自靠北女友臉書粉專）

原PO說他有收集12星座的習慣，自己是雙魚座的，之前都跟其他星座的交往，交往人數到了第12任，打算娶一個天蠍座的老婆回家，沒有想到卻被這任女友給騙了，所以向女友提出分手，還氣憤寫下「希望這次的事件能夠給她帶來警惕，不要欺騙別人，做人就是要正正當當的」。

分手理由曝光後，引起網友議論，沒想到會因為星座真的分手，讓許多人看傻眼，紛紛回應「感覺你很有事，還好她單身了」、「這個道上什麼人都有，第一次看到收集星座交往的人」、「這樣玩弄人家，差幾天有差嗎？」；但也有網友質疑「一看就是創作」、「不要幻想了，你女朋友只是你的左手和右手」、「夢裡什麼都有，這篇作文我給87分」、「你在做夢吧！好可憐」。

一名男子因為看了女友的身分證秒提分手。（示意圖／摘自維基百科）

(中時新聞網)