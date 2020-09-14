2011年以一襲性感紅洋裝走釜山電影節紅毯引爆話題的南韓女星吳仁惠，雖演出過7部電影、2齣電視劇，但演藝成績還不如她的紅毯造型吸引人，因此已6年沒接戲挑戰演技，今天驚爆她倒臥家中，被發現時已無意識、失去心跳，警方初步研判她是輕生。

韓媒《聯合新聞》報導，仁川延壽警察局和松島消防局發布驚人消息，指出清晨5點接獲報案，前往案發地點赫然發現影星吳仁惠昏迷倒地，當下無意識心跳，立即施行CPR搶救並緊急送醫，所幸經努力挽回了生命。

急救吳仁惠後，警方立刻展開調查，延壽警局透露後續發展，表示是吳仁惠的友人發現她，趕緊報警處理，至於友人造訪她家的原因，還不是很清楚，但透露吳仁惠昏迷倒地並非偶然，而是試圖輕生。

弔詭的是，吳仁惠疑似輕生的舉動相當突然，因為她前一天才更新了IG，穿上美麗花洋裝還精心戴上相襯的髮飾，滿臉笑容連續拍了多張自拍，寫下：「久違的首爾約會，出發！祝大家有個愉快的周末唷！」，沒想到隔天被發現輕生。

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