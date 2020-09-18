「小鬼」黃鴻升16日突傳身亡，享年36歲，噩耗傳出後震驚演藝圈，圈內好友更是發文悼念，高中同學許瑋甯在錯愕之餘，在原訂約好的同學會聚會，仍堅持替小鬼保留一個位置，足以見得兩人多年來的好交情。

許瑋甯17日PO出同學會聚餐照，一行人不僅特地為小鬼留了一個位子，更準備他生前最愛的可樂，彷彿小鬼也到場赴約這場聚會，接著她更曬出歷年來的多張合照，除了回顧相識至今20年的點點滴滴，也見證了兩人年輕時的青澀模樣，此外更曬出昔日在華崗藝校就讀時的座位表，似乎想傳達友情的起點就是從這刻開始。

許瑋甯特地為小鬼留下座位。（圖／anno8o7 IG）

小鬼與楊丞琳、許瑋甯等人是就讀華岡藝校認識，時常聚會的五人幫原訂17日舉辦同學會，原本小鬼因為工作無法出席，未料前一天卻突然傳出死訊，讓她PO文悼念：「明天是我們約好的5個人同學聚會，原本你說要工作來不了，我們會照常舉行，為你留一個位置，因為明天不用工作，你可以來參加了」，讓人為之鼻酸。

許瑋甯曬出與小鬼歷年的合照悼念。（圖／anno8o7 IG）

而初戀女友楊丞琳也不斷回顧與小鬼的過往點滴，甚至感傷表示：「此刻還睡不著，但是不睡，我就夢不到你了」，而2年前在演唱會和小鬼合唱後相擁對方，讓她有感而發：「還好我們有給彼此一個深深的擁抱」。

(中時新聞網)