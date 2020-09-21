結婚生子還外遇，絕對是一件害己又拖累家人的事情！因在夯綜藝《大學生了沒》擔綱班底而走紅的女星蘿莉塔，最近在談話性節目上分享切身之痛，透露爸媽從小離婚，爸爸另跟小三組成家庭，她最後在父親告別式上爆發，痛罵對方「賤女人」，過程之曲折離奇，連沈玉琳都驚呆。

蘿莉塔作客《11點熱吵店》，透露自己出身單親家庭，她後來才知道是因為爸爸出軌，跟小三生了2個小孩，女方拿兒子逼婚討名分，「結果我爸真的就娶了，有夠白癡的！」，自此父母兩邊再也沒見面，但事情還沒結束。

即使媽媽可以避不見面，但蘿莉塔跟姊姊不行，爸爸希望小三來台灣時，姊妹倆能跟他的新家庭相處，而她當時已經長大，還懂得假裝應付，本以為沒事了，沒想到4年前爸爸裝心臟支架，醫生囑咐他動完手術不能坐飛機，要靜養2、3個月，於是蘿莉塔聯絡了「阿姨」，告訴她情況，問她是否能來台幫忙照顧，但遭小三拒絕，要姊妹倆三催四請，她才願意來台照顧老公。

更慘的是，父親出院後無法靜養，因為小三開始說想家、想回北京，蘿莉塔只好聘請看護，放小三離開，沒想到小三竟偷偷將爸爸帶回北京，隔2天傳來爸爸的死訊，讓蘿莉塔痛批對方根本謀財害命。

之後爸爸的告別式在對岸舉行，蘿莉塔姊妹倆過去參加，她上台說話時看到小三越看越火，本來還在講爸爸的好話，最後不忍了直接爆發，指著女方說她突然出現介入人家家庭，「這女人就來搶正宮的位置，還逼我媽媽離婚，後來還生了兩個小雜種！」。

這番話一出全場震驚，小三衝上來想動手，其他人則想搶走麥克風，但蘿莉塔繼續狂罵，痛譙：「就是她！賤女人！」，事情過後小三反擊了，不讓她們帶走爸爸的骨灰，除非拿錢來換，讓蘿莉塔大嘆已婚人士真的不要搞外遇，「外遇苦的是小孩！」。

(中時新聞網)