人的身體有些特殊標記，恐會影響運勢。一位命理師在專欄文章中指出，身上擁有「手中有痣」、「斷掌」以及「胸部有痣」等三個特徵，屬於命中帶福之人，未來必成人中龍鳳，可享受榮華富貴！

命理師劉金城在專欄《金城風水館》上分享，身上有三個特徵的人「命中帶福」，天生就鴻運當頭，必定能成人中龍鳳，享榮華富貴。

一、手中有痣

「手中有痣，富貴一世！」手掌長有黑痣的人，天生就有好財運、好頭腦，事業與官運皆平坦順利。其在逆境中生存的能力也很強大，意志力很堅定，為了過上自己想要的生活，會盡全力去打拚，不受負能量干擾，具備無人能比的創業精神，這種人必定能成人中龍鳳。

二、斷掌（女左男右）

斷掌的人，掌權掌財！但男女的斷掌是不同的，男性斷掌在右手是大幅之兆；女性斷掌在左手則是大腹之兆。這兩種類的男女，財運生來就很旺，年少時無大災難，年老時能長命百歲，即便遇見劫難也可以順利度過、逢凶化吉。

三、胸部有痣、胎記

傳說胸部上有胎記的人是神仙轉世，天生聰明過人、發財穩健，非常有福氣。十個之中會有九個是大富大貴之人，無論在哪裡都非常受歡迎，若能得到貴人幫住，工作事業步步高升，中年必可富貴在手、長命百歲。

(中時新聞網)