許光漢以燒腦神劇《想見你》角逐金鐘視帝，可惜最後鍛羽而歸，不過精湛演技已經是有目共睹，而人氣紅到大陸去的他，也累積一票死忠粉絲，不過正逢十一國慶時，他在IG發表限時動態表示：「要好好睡一下」，立刻慘遭大陸網友出征怒斥他「搞台獨」。

許光漢在IG發布限時動態，並搭配動漫圖寫道：「要好好睡一下，醒來後繼續努力衝刺，好好呼吸」，讓人推測可能是與金鐘視帝擦身而過，心情難免低落，需要整理好情緒重新出發，不過微博「許光漢Greg粉絲後援會」轉發這篇文章時，竟引發軒然大波，由於正逢十一國慶，因此被指「賺錢的時後醒著，表明立場的時候要睡了，這邊的建議是不用在大陸醒來」，甚至暗指他「搞台獨」。

許光漢IG發文慘遭陸網友出征。（圖／kuanghanhsu IG）

陸網友紛紛PO文怒斥許光漢不表態政治立場。（圖／母lv來了微博）

此外更有大批陸網友出征，除了質疑他搞台獨之外，更怒斥：「覺得累就回台灣睡吧，祝你長眠不起，不要再來大陸賺錢」、「沒有在十一國慶做出祝福，根本撈錢時最積極，要表態時就躲起來了」，不過有部分網友出來緩頰：「隨便發個圖都要被批鬥，根本有病吧」、「不過就是在睡覺嘛，有必要做過多的聯想嗎」。

雖然許光漢無緣金鐘視帝，但整場典禮「人氣王」非他莫屬，除了星光大道讓許太太們瘋狂尖叫之外，開金嗓飆唱《想見你》主題曲，展現好歌喉時，網路直播聊天室更被韓國粉絲洗版，足以見得他在韓國的超高人氣。

(中時新聞網)