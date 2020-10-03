【現場直播】第31屆金曲獎星光大道紅毯直擊

第31屆金曲獎今（3日）晚將隆重登場，今年是首度移師在台北流行音樂中心舉行，在下午5點首先登場的金曲紅毯上由蔡旻佑、瑪麗搭檔擔任紅毯主持人，與阿努一起入圍「年度專輯獎」和「最佳原住民語專輯獎」的王倩婷身穿紫紅色深V開高衩禮服登場，不過由於現場風太大，讓王倩婷開高衩長裙不斷飛起來。

王倩婷戴著黑色口罩、身穿紫紅色深V開高衩禮服亮相金曲31星光大道，王倩婷大開中門、秀出東西半球，而裙襬的開高衩設計，也讓王倩婷美腿若隱若現，但因為現場強風一陣一陣，導致王倩婷裙子不斷飛起來，讓人都替她擔心，而為避免走光，王倩婷走紅毯時也不時以手拿包壓住裙子。

金曲獎上不只星光大道眾星雲集，今晚的表演卡司更是陣容豪華，有魏如萱以歌手身分跨界主持頒獎典禮，典禮還安排共10段的表演，不只有準歌后梁靜茹、王若琳、嘻哈男神瘦子E.SO與OZI，還有「行走CD」的林俊傑（JJ）壓軸演出。

而頒獎嘉賓也相當吸睛，集結天后蔡依林（Jolin）、徐若瑄、陳嘉樺（Ella）、上屆金曲歌王Leo王，準媽咪徐佳瑩也挺著8個月孕肚到場力挺，讓金曲獎還沒開始就讓觀眾都期待不已。

(中時新聞網)