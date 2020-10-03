第31屆金曲獎頒獎典禮3日登場，首次在今年落成的台北流行音樂中心舉辦，典禮主持人娃娃魏如萱在開場前，特別變身衛福部長陳時中，模仿中央流行防疫中心的《防疫大作戰》影片，逗樂不少觀眾與網友。

由於新冠肺炎肆虐，今晚除了上台頒獎、領獎和表演，其他人都被規定配戴口罩，典禮開場前，螢幕突然出現魏如萱，只見她仿效疾管署的宣傳影片，穿著黃黑背心，要求台下的所有人要保持社交距離，甚至禁止有「親吻等肉體接觸的衝動」，幽默的風格讓台下觀眾看了會心一笑。

魏如萱模仿陳時中，搞笑演出防疫影片。（圖／翻攝自LINE TODAY）

今年典禮的亮點不少，第一是紅毯主持由蔡旻佑、瑪麗扛下重任，歌手魏如萱則任典禮主持人，出席嘉賓也星光熠熠，除了入圍者外，Ella陳嘉樺、蔡依林、徐若瑄、姜育恆，和懷有身孕的徐佳瑩都都會現身。

表演節目也陣容華麗，除了被封為「會行走的CD」金曲歌王林俊傑將獻唱外，呼聲高的歌后入圍者梁靜茹、剛在小巨蛋辦完4場演唱會的的田馥甄、瘦子、王若琳、9m88也會登台表演。

(中時新聞網)