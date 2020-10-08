娛樂8點半》你可記得香港「三級艷后」陳穎芝？當年年僅20歲的她闖蕩演藝圈，雖然有亮眼外型卻始終闖不出名號，沒想到轉換跑道改拍三級片後，竟讓她就此聲名大噪，短短一年時間就拍了九部三級片，不過隨著三級片市場沒落，她也錯過最佳的轉型時間，便逐漸淡出演藝圈。

陳穎芝在踏入演藝圈前，曾參加亞洲小姐選美，即便有姣好外貌仍未受評審青睞，主要是當屆參賽者實力堪稱歷年之最，像是萬綺雯、翁虹、伍詠薇都是當屆佼佼者，只能說敗在運氣不佳，不過外型亮眼的她，立刻被亞視選中簽約，正式進軍演藝圈，雖然演出多部知名電視劇，像是《天地無情》、《望父成龍》等，卻幾乎是跑龍套或配角，甚至連台詞都不超過三句，僅有在《廟街豪情》中飾演富家女一角較廣為人知，此外在林正英《甩皮鬼》中飾演的女鬼，曾是無數人童年噩夢，也是她鮮少代表作之一。

陳穎芝巔峰時期曾年拍九部三級片。（圖／微博）

由於在演藝圈多年仍闖蕩不出名號，陳穎芝決定轉換跑道投身電影圈，沒想到當時正逢三級片興盛時期，加上許多亞姐一脫成名，公司也希望她能遵循此路線闖出名號，起初她極力抗拒最後仍無奈妥協，被迫走上艷星之路，不過拍攝時比其他豔星敢裸露，很多戲份更是全裸上陣，讓她迅速成名成為鎂光燈焦點，短短一年內便接拍九部三級片，更因此被外界封為「三級艷后」，足以見得名氣有多響亮，雖然靠著拍三級片攀向事業巔峰，卻也因此錯過轉型時機，最後只能黯然淡出演藝圈。

陳穎芝轉型失利淡出演藝圈。（圖／微博）

陳穎芝投入拍攝三級片時，正逢22歲的雙十年華，即便正值事業巔峰之際，仍意識到此非長久之計決定轉型，但礙於早已給人「三級片豔星」的既定印象，導致形象並非相當好，導致嘗試轉型屢屢失敗，就連談好的電影最後總是無疾而終，迫於無奈只能繼續當艷星演出三級片，最後她選擇淡出演藝圈，並與一名髮型師結婚，婚後育有一子，並過著相夫教子的生活，雖然後來傳出她為了接演武俠劇將重返演藝圈，但終究只是傳聞一場。

(中時新聞網)