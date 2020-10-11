熱火在今年總冠軍賽展現的韌性與拚勁，連「小皇帝」詹姆斯都服了！面對熱火G5奮戰表現，詹皇11日受訪表示，「現在跟我那些年對抗勇士時的感受一模一樣，你犯了一點錯誤，他們就讓你付出代價，所以我們現在必須明白這一點！」

也難怪詹姆斯如此有感而發，畢竟過往他率領騎士時期，勇士幾乎都是擋在他面對的最強對手，從2015年總冠軍賽開始，隨後連續4年都在總冠軍賽對上勇士，除了2016年總冠軍賽上演從1比3落後逆轉封王，其餘3年都被勇士淘汰。

其實身為東區第5種子的熱火，今年季後賽不斷上演「下剋上」戲碼，從首輪4比0橫掃東區第4種子溜馬，到東區準決賽4比1解決東區龍頭公鹿，接著東區冠軍賽4比2淘汰東區第3種子塞爾提克，在在顯示他們確實不容小覷的對手。

詹姆斯並非今年季後賽期間首位這樣形容熱火的人，塞爾提克總教練史蒂文斯也曾公開表示，這支年輕的熱火隊打球，簡直就跟勇士一樣。儘管如今湖人仍在總冠軍賽處於3比2領先，假如G6再輸，雙方即將回到原點，屆時勝負就很難講了。

(中時 )