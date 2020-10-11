女星伊能靜近期在陸綜藝相當活躍，她今年就陸續參加2檔綜藝節目《婆婆和媽媽》以及《乘風破浪的姐姐》，而伊能靜近日則登上陸綜《火星情報局》擔任嘉賓，伊能靜還大秀舞技，辣跳鋼管舞，她邊跳鋼管舞邊撩長髮、送香吻，畫面超嫵媚。

52歲伊能靜辣跳鋼管舞，舉手投足超性感。（圖／取材自伊能靜工作室微博）

伊能靜在陸綜《火星情報局》大秀舞技，呈現她在《乘風破浪的姐姐》跳鋼管舞的絕美舞姿，伊能靜也指出，鋼管舞是要利用核心和臂力架在鋼管上，邊爬還要露出微笑，不能露出猙獰表情，伊能靜說完就直接示範，跳上鋼管轉圈。

只見伊能靜右手力量以及雙腳夾住鋼管，她一邊性感轉圈還不忘對著鏡頭放電，伊能靜火辣撩長髮、送香吻、手比愛心，畫面性感爆表，52歲的伊能靜依舊魅力十足。

伊能靜愛情事業兩得意，是著名的幸福人妻代表。（圖／本報系資料照片）

伊能靜不只大方跳鋼管舞，她還現場開課教學，傳授鋼管舞秘訣給主持人薛之謙，身為歌手的薛之謙舞技也不惶多讓，他現學現賣，成功跳鋼管舞，而薛之謙還不忘撩髮展現迷人的一面，表現逗樂全場。

(中時新聞網)