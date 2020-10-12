台灣人對宗教的信仰虔誠，近日有網友在臉書「爆廢公社公開版」分享到廟宇拜拜的影片，只見廟裡有多位穿著爆乳禮服的「禮生」，不但個個是美女，其中一位還被指神似大陸女星楊冪，讓不少男網友想去朝聖，激動直呼：「該去拜拜了」。

一名男網友曬出日前到蘆洲保佑宮拜拜的影片，寫下：「這是來拜拜，還是看美女的~我先承認，我拜拜完才看到的！」影片中，可看到多位禮生穿著紫色系長裙禮服、手戴白手套，忙著協助燃香、分發香給民眾，臉上始終保持甜美笑容，親切服務信眾。

不只爆乳吸睛，一轉身露出美背也令人驚艷。（圖／翻攝自臉書爆廢公社公開版）

特別的是，禮生們不但低胸爆乳，禮服背後還是綁帶設計，露出整片美背，相當吸睛，難怪原PO忍不住直呼：「真心不騙要常常來廟裡拜拜求平安，內心澎湃激動不己。」

貼文一PO出，就吸引許多網友暴動留言「忽然發現⋯我還是有些信仰的」、「這宮廟絕對興旺，香火鼎盛」、「我以為我看到楊冪」、「原來世界上真的有仙女」、「突然覺得該捐點香油錢了」、「之前看過電視介紹，她們都是很努力很上進的女孩。」意外造成熱烈討論。

(中時新聞網)