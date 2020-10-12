有「新疆維納斯」之稱的大陸女星古力娜扎，五官精緻、身材姣好，和迪麗熱巴、佟麗婭、麥迪娜被封為「新疆四美」，今（12日）她出席活動被曝光無P圖影片，幾乎與修過的照片0差距，好身材和高顏值引發熱議。

古力娜扎12日現身活動，只見她紮起丸子頭，身穿一襲黑色細肩帶魚尾裙，在貼身剪裁下，凸顯出她婀娜身材曲線，胸前低胸設計更是若隱若現迸出北半球，造型典雅又性感，加上古力娜扎本就白嫩的肌膚，整個人看來就像美到發光，仙氣十足。

古力娜札未修圖照片一樣美到發光。（圖／翻攝自微博）

未修圖影片曝光後，不少網友狂讚古力娜扎「美得不像話」、「這是自帶美顏啊」、「顏值真的太能打了」，也有人整理出古力娜扎之前的0修圖照片，誇她一直以來都不需要濾鏡，顏值從來不用質疑。

古力娜扎日前才曬出淡妝近照，卻被發現似乎消瘦許多，氣色還有點憔悴，被認為「瘦到脫相」甚至遭酸崩壞，但她即於IG發文：「閉麥OK！不喜歡拉倒，誰沒求著...」，並附上一張湯姆貓攤手的卡通圖片，上面寫著：「平平淡淡才是真」，似乎在回應外界對她的評論，無奈之情溢於言表。

(中時新聞網)