35歲傑尼斯男星山下智久7月爆出和17歲未成年高中生女模喝酒，並到酒店開房8小時，讓他遭到停工處分，事情過了3個月，女模今（13日）透過律師發道歉聲明。

據日媒報導，該位女模上月透過律師，以書面形式向山下智久謝罪，坦承當時山下有事先向自己確認年齡，但她卻謊稱自己已滿20歲，對於造成山下智久被事務所冷凍懲戒的後果，感到很抱歉，而山下智久也接受她的道歉。

山下智久和龜梨和也之前被雜誌拍到與一票好友喝酒聚會，其中有兩名未成年少女，之後山下智久更和其中一名少女到飯店開房過夜，待了8小時才前後腳離開，少女更被起底是小有名氣的學生模特兒。

事發後，傑尼斯事務所曾發聲明，表示山下、龜梨與未成年人飲酒，雖然是對方故意隱瞞實際年齡，但兩人在疫情期間仍外出飲酒消遣，欠缺身為公眾人物的自覺及責任，龜梨和也受到嚴重警告之外，山下智久更被處罰停工一段時間，戲劇、專輯等計畫都受影響，有知情人就推測其收入損失將超過100億日幣（約台幣28億元），虧損慘重。

(中時新聞網)