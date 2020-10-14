東卯山台灣黑熊誤入「山豬吊」套索陷阱受傷，東勢林區管理處與特有生物研究保育中心成功救援，在密集照養治療12日後，於10月13日進行第一次健康檢查及移籠評估。獸醫師發現黑熊左前掌第一指骨外露，進行截骨及傷口處理，後續移置半室外熊舍繼續照養，預計仍需2至3週時間等待傷口癒合。

特生中心野生動物急救站獸醫師團隊將黑熊麻醉後進行傷口檢查，發現黑熊左前腳傷掌的第一指處有較深的開放性傷口，第一指骨外露，經截除骨頭及傷口處理後，尚須一段時間等待傷口復原癒合；另左前肢腕部因套索引起的環狀傷口已有收斂並逐漸恢復中；嘴部上嘴唇處仍有當初咬鋼索造成的傷口未癒合，但較不嚴重。

獸醫師發現黑熊左前掌第一指骨外露，進行截骨手術及傷口處理。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東卯山黑熊接受截骨手術後移置半室外熊舍繼續照養，預計仍需2至3週時間等待傷口癒合。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

東卯山台灣黑熊誤入「山豬吊」套索陷阱受傷，特生中心照養12天後，於10月13日進行第一次健康檢查及移籠評估。（東勢林管處提供／王文吉台中傳真）

獸醫師在進行完傷口清理、手術切除外露指骨以及雷射治療加速傷口癒合，整個檢查及醫療行動歷時約2小時結束。東卯山黑熊後續移置半室外熊舍繼續照養，預計仍需2至3週時間等待傷口癒合。

東勢林管處表示，東卯山黑熊救援行動經農民、在地社區、警察單位及特生中心通力合作，迅速通報及救援後送，於1日內立即完成救援，但所造成的傷口仍須醫療照養至少1個月。因中套索之動物會奮力掙扎，台灣黑熊更會為了掙脫套索去咬鋼索，造成嘴部及前肢受傷，即使未傷及骨頭及感染，在掙扎中鋼索越束越緊，對動物造成的傷害仍十分嚴重。

東勢林管處呼籲農民未來若遇有野生動物危害農作時，先行通報地方縣市政府或林管處協助防治，並多利用電圍籬及改良式陷阱精準防治野生動物危害，以減少對動物的傷害及誤捕瀕危動物。

(中時 )