巨乳妹某天在臉書私訊框收到1名淫棍阿伯的私照騷擾。(翻自爆怨公社)

此名淫棍阿伯共計3次傳了自己的原汁內褲照騷擾巨乳妹。(翻自爆怨公社)

1名巨乳妹在《爆怨公社》分享一件自己在臉書上被騷擾的事件。巨乳妹表示，某天察看自己臉書私框時，竟發現1位年約60歲的噁心阿伯主動密她，還共計3次將自己的老舊款示內褲照私傳給巨乳妹，巨乳妹似乎身經百戰毫無巨大影響，不過巨乳妹表示相當驚訝，因為多數網友對阿伯的原汁無碼照皆感到有興趣。

《爆怨公社》今日有1名巨乳妹分享自己在臉書私框被騷擾的事件。巨乳妹表示，某日自己從臉書私框中，發覺1名不認識陌生男子私訊給她，她點入一看竟然是1位年歲約60上下的阿伯，巨乳妹立即禮貌性回覆阿伯，請問是哪位等等，想不到阿伯瘋狂問候巨乳妹，包括住哪、做什麼工作等等，雖然巨乳妹只看不回，阿伯竟然求追猛打向巨乳妹要通訊軟體，似乎不知道哪裡來的自信心。

從巨乳妹所提供的對話私框來看，這名阿伯還誇張的3次，將自己乾扁老鳥私褲照傳給巨乳妹欣賞，巨乳妹無法再只讀不回，立即回訊阿伯說：「這位叔叔，你的東西非常短，而且你的三角內褲很俗，你家人老婆知道你這樣騷擾可以當你女兒的女生嗎？」。變態阿伯不知道哪來的自信心，竟然還回覆巨乳妹說：「妳偷看人家的XX跟三角褲」、「妳有愛愛過嗎」，讓巨乳妹傻眼無語。

網友紛紛熱烈回應與建議，「封鎖沒有很困難」、「其實應該不用碼， 或者碼淺一點，讓大家開開眼界，笑一下」、「對於他可以秀下限到這個程度，我也算是開了眼界了」；網友也說，「你就跟他說你是男的」、「你好壞壞美女」、「其實封鎖不要回應就可以了」；也有網友認為，「這好像不錯，告訴他，其實我是三性」、「感覺頭殼有問題」、「詞窮中年人」、「試著傳黑人屌攻擊他的心靈」。

(中時新聞網)