心臟外科醫師甘宗本日前上節目分享，一名73歲老翁在做完CPR後心臟嚴重出血的案例。(圖翻攝自醫師好辣youtube頻道)

當人沒有生命跡象時通常會進行CPR(心肺復甦)來急救，但在急救過程中也伴隨著危險的併發症，像是肋骨斷裂、氣胸等，而心臟外科醫師甘宗本日前就分享，一名73歲老翁在做完CPR後心臟嚴重出血，導致心包膜和肋膜腔不小心壓破，這時心臟不斷噴出的血便直送到旁邊的肋膜腔，讓心臟有空間跳動，救了老翁一命。

甘宗本在節目《醫師好辣》上分享，自己有名73歲的糖尿病患，日前先是出現胸悶、胸痛的情形，2天後在洗澡時突然昏倒，家人發現後立刻打119叫救護車，而醫護人員到場後也替老翁進行CPR急救。

經過CPR急救後老翁血壓恢復一些，之後送去做電腦斷層檢查，一照之後發現老翁心臟出血，為了探究原因，甘宗本便對老翁進行心導管，隨後發現是嚴重冠狀脈堵塞，且三條血管都塞住，之後便進行手術。而在手術時將胸腔打開後清除血塊，甘宗本驚見病患的心臟在噴血。他也說明是因為老翁有心包膜填塞，才會造成此現象。

同時甘宗本也發現，老翁左邊的肋膜腔連著心包膜，但因為在CPR急就中被壓破，但也正因如此，才讓心臟不斷噴出的血可以直送到旁邊的肋膜腔，讓心臟有空間跳動，反而救了老翁一命。

甘宗本進一步解釋，因為心臟的空間很小，只要出一點血就會壓迫到無法跳動，沒想到這名老翁卻因為CPR造成的意外，讓心臟能繼續跳動，反而救了他一命。

(中時新聞網)